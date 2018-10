Uomo manca da casa da alcuni giorni, la famiglia denuncia la sua scomparsa

C'è forte apprensione in una famiglia di Predappio per la scomparsa di un uomo di 41 anni, Besciu Tedy che si è allontanato da casa da alcuni giorni a bordo di una Jeep Cherokee. La famiglia - la moglie e la figlia - ha sporto regolare denuncia di scomparsa del parente, chiedendone il rintraccio. I carabinieri da parte loro stanno gestendo le ricerche ed avrebbero elementi per non ritenere l'uomo in una situazione di pericolo per sè e per gli altri, e considerano anche l'eventuale ipotesi di un allontanamento volontario. Le ricerche sono in corso nel territorio romagnolo. L'appello è stato diffuso anche dal Comune di Predappio, che dalla sua pagina Facebook invita a prendere contatto con i Carabinieri di Predappio 0543 922129, in caso di avvistamento.