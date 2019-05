Non si presenta al lavoro da giorni, la sorella dà l'allarme: trovato morto in casa

Da giorni non si presentava al lavoro e non si faceva sentire con i familiari. Una situazione che ha allarmato la sorella, che ha chiesto l'intervento della Polizia. Poi la tragica scoperta. Un operaio 44enne di nazionalità polacca è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Gli uomini dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, diretto dal dirigente Stefano Santandrea, sono stati allertati venerdì sera poco prima delle 22.

La donna era da alcuni giorni che non riusciva a mettersi in contatto col fratello (anche i colleghi era apparsa strana l'assenza dal lavoro). Così si è presentata a casa dell'uomo, in corso Garibaldi, nei pressi della Questura. Munita di chiavi non è riuscita ad aprire la porta dell'abitazione, al primo piano di uno stabile, così ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia. Il personale del 115, affiancato dai poliziotti e dai sanitari del 118, sono entrati passando da una finestra. Una volta all'interno hanno fatto i conti con la tragica scoperta.

Il 44enne è stato trovato morto in camera da letto. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica per gli accertamenti del caso. Il medico legale ha quindi effettuato una prima ispezione del cadavere. Ma non sarebbero emersi elementi da far ipotizzare una morte violenta. La salma è a disposizione della Procura (pubblico ministero Filippo Santangelo), ma gli inquirenti propendono per un decesso per cause naturali.