Il coronavirus non ferma la solidarietà: ecco dove trovare le uova dell'Ail

I soci di Cia-Conad scendono in campo a favore della sezione provinciale di Forlì-Cesena dell’Ail (Associazione contro leucemie, linfomi e mieloma) dando un loro contributo al sodalizio di volontariato e distribuendo all’interno di 17 diversi esercizi della provincia le tradizionali Uova di Pasqua, che quest’anno non potranno essere proposte nelle piazze dai volontari nel corso della campagna originariamente in programma il 27, 28 e 29 marzo prossimi e poi annullata a seguito dei provvedimenti del Governo per contrastare il diffondersi dell’epidemia da Coronavirus.

"Grazie alla preziosa collaborazione dei supermercati a marchio Cia-Conad i loro clienti potranno quindi trovare le uova, al latte o fondente dal peso di 350 grammi l’una, al costo di 12 euro", informano dall'Ail. Al contempo Ail Forlì-Cesena ha promosso anche una prevendita telefonica delle uova; gli interessati possono contattare i numeri 338 4355002, 331 3280989, 331 9385886. "Quanto ricavato andrà a sostenere gli scopi istituzionali dell’associazione di volontariato fondata in provincia nel 1995 - viene evidenziato -. La ricerca scientifica contro tutte le malattie del sangue, l’assistenza domiciliare ematologica a Forlì e Cesena e i contratti di giovani medici specialisti ematologi in servizio nell’équipe dell’Irst-Irccs di Meldola che gestisce anche i servizi all’ospedale “Bufalini” di Cesena".

L'elenco dei supermercati



Conad Bidente, viale Roma 151 - Meldola;

Conad Appennino, viale Risorgimento 254 – Forlì;

Conad Ravaldino, via Corbari 21 – Forlì;

Iper Puntadiferro, piazzale della Cooperazione 2 – Forlì;

Supermercati Castrocaro, viale del Lavoro 23 – Castrocaro;

Conad Stadium, piazza Falcone e Borsellino 2 – Forlì;

Conad Giardino, via Ho Chi Min 32 – Forlimpopoli;

Supermercato del Rabbi, via IV Novembre 16/A – Predappio;

Conad Cava, piazzale Giovagnoli 3 – Forlì;

Superstore Bengasi, via Bengasi 51 – Forlì;

Conad Oltresavio, via Belletti 94 – Cesena;

Conad Super Otto Ponte Abbadesse, piazzale Cardinal Bessarione 99 – Cesena;

Conad Mercato Saraceno, via Einaudi 7 – Mercato Saraceno;

Conad Savignano, piazzale Mauro Bertozzi 3 – Savignano sul Rubicone;

Conad Montefiore, via Lucchi 525 – Cesena;

Supermercato Pinarella, via Cecchini 56 – Cesenatico;

Conad Case Finali, via Marino Moretti 171 – Cesena.