Urbanistica, intervento a Vecchiazzano: piano consultabile per le osservazioni

Nuovo intervento urbanistico a Vecchiazzano, ed in particolare in via Castel Latino. L'iter è in corso e si può accedere al progetto e presentare eventuali obiezioni. La documentazione è depositata alla segreteria del servizio Urbanistica e Edilizia Privata. Il piano urbanistico per l’attuazione del comparto denominato ''Adi 14a'' è ubicato a Vecchiazzano in fregio a via Castel Latino. E' possibile consultarlo contattando il telefono 0543-712278 o tramite consultazione online sul portale della Rete Civica Comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente – Amministrazione e governo del territorio – Atti di Governo – Unità Strumenti Attuativi e Urbanizzazioni. Entro il 13 giugno chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del Pua, indirizzandole al Servizio Urbanistica e Edilizia Privata - Area Servizi all'impresa e al Territorio - del Comune di Forlì, Piazza Saffi 8, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.