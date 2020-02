Va a sbattere da solo contro il guardrail, denunciato per guida in stato di ebbrezza

Controlli stradali dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Forlì. Nella nottata tra venerdì e sabato hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, poichè trovate con tasso alcoolemico superiore al limite consentito. Si tratta di un 51enne castrocarese e un 42enne siciliano residente nel forlivese, quest’ultimo tra l’altro trovato con un tasso alcolemico di 0.94 grammi per litro. L'uomo era incappato in un'uscita di strada, impattando contro il guardrail di Via Firenze. Nel sinistro non vi sono stati feriti.