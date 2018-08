Va allo stadio con una dose di marijuana, identificato dal servizio d'ordine della polizia

Si è presentato allo stadio con una modica dose di marijuana, ma lo stupefacente non è sfuggito al controllo della polizia, presente con il reparto mobile essendo considerata una partita, per quanto amichevole, in cui le due tifoserie hanno trascorsi di rivalità. E’ il controllo che è avvenuto mercoledì sera davanti allo stadio “Morgagni” in occasione della partita Forlì-Rimini. Il giovane tifoso del Rimini che deteneva la sostanza, 25 anni, è stato segnalato alla Prefettura per i provvedimenti amministrativi in qualità di assuntore di stupefacenti.