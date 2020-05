Val Bidente, dopo il sabato con tanti incidenti più pattuglie in strada: decine di verbali

Sabato tre incidenti, quasi in contemporanea, nella vallata del Bidente. Un via vai di ambulanze ed elimediche. Motociclisti feriti. Domenica alla luce del grande flusso di turisti che hanno preferito la collina al mare, sono stati intensificati i controlli sulle strade. Spiega il sindaco Daniele Valbonesi: "Anche domenica tanta gente nell'Alto Bidente e le sue strutture sono ben felici di accogliere turisti, anche solo per la classica gita fuori porta".

Sabato però, osserva il primo cittadino, "la situazione era "fuori controllo" anche per il fatto che era il primo giorno del fine settimana successivo alla vera fase 2, quella del 18 maggio". Domenica sono stati intensificati i controlli: "La situazione è parsa più gestibile. Alcuni verbali (qualche decina) e molta prevenzione, ciò che ci vuole".

"Ringrazio la Prefettura e le forze in campo (Carabinieri e Carabinieri-Forestali) per la disponibilità e il senso del dovere - conclude -. Nei prossimi giorni assieme agli altri sindaci del territorio e alla Prefettura capiremo come "gestire" il Ponte del 2 giugno, pronti ad ospitare tante persone ma in sicurezza".