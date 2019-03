Valentino Rossi campione di generosità: il "Dottore" al fianco della prof che lotta contro il cancro

I vip scendono in campo per Luisa Stracqualursi, la professoressa di statistica al Campus di Forlì sta combattendo contro un carcinoma al seno in stadio terminale. Tanti nomi, tra i quali spicca quello di Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo ha messo all'asta un suo casco autografato, che è stato aggiudicato alla cifra di 7999 euro. Il mondo dei motori ha visto la mobilitazione anche il team "Sic58" di Paolo Simoncelli, babbo dell'indimenticato Marco, cha hanno donato accessori autografati dal pilota di Moto3 Tatsuki Suzuki. La notizia è riportata da "Il Resto del Carlino".

La raccolta fondi

Luisa, a favore della quale è in corso una grande mobilitazione, è riuscita a mettere da parte circa 200mila euro. Dei 300mila mancanti ne sono già stati raccolti oltre 104mila euro dalla piattaforma GoFundMe, 98.527 euro attraverso versamenti su PostePay e 18mila euro attraverso Paypal. Il tutto escludendo i bonifici bancari. Oltre un anno fa la professoressa Stracqualursi annunciò ai suoi studenti dal teaching hub di viale Corridoni che doveva ritirarsi dall'insegnamento per curare il terribile cancro che la stava divorando. Ed ora da lì parte l'appello dei suoi studenti a contribuire alla raccolta fondi a favore della docente.