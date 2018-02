Neve nella Vallata del Montone: blackout a San Benedetto in Alpe

La neve, caduta fitta per tutta la giornata di sabato nella Vallata del Montone, non ha creato particolari disagi alla circolazione stradale. La Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, ha vigilato costantemente lungo la Statale 67 Tosco Romagnola tra Rocca San Casciano ed il Passo del Muraglione. La pattuglia è intervenuta a San Benedetto in Alpe in soccorso ad alcuni residenti rimasti temporaneamente senza energia elettrica. La Sezione di forli si è attivata con l'Enel per segnalare il guasto. L'azienda ha fatto sapere che occorrerà diverse ore per il ripristino della corrente. A causarlo, probabilmente, diversi cavi tranciati dal peso dei rami crollati sotto la coltre bianca particolarmente pesante.