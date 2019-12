Vandali imbrattano la mappa del Campus: gli studenti rispondono con un gesto di civiltà

Dopo meno di due anni la mappa del Campus di Forlì viene nuovamente imbrattata dai vandali e ripulita dagli studenti. La prima volta venne disegnata una vergognosa “A” di anarchia, questa volta ,invece, un' ulteriore scritta riporta la parola “bruciami”. In entrambi i casi sono stati i ragazzi di Nucleo Universitario a porre rimedio alle malefatte di questi irrispettosi “bombolettari”. Giovedì pomeriggio il gruppo - che nonostante i suoi cambiamenti, fin dalla nascita rimarca le

profonde radici e gli ideali basati sulla legalità - munito di spugna e solventi ha risposto con un gesto di civiltà ai vandali, rendendosi protagonista di un' azione

antidegrado. “Importantissimo per noi è il rispetto, comportandosi in questo modo non si fa solo un danno al Campus, ma anche agli studenti e ai cittadini. Speriamo che ciò non si ripeta più e che questi teppisti, i quali dovrebbero sviluppare un po' di senso civico, la smettano di sentirsi “alla moda” compiendo questi beceri atti", hanno dichiarato i ragazzi di Nucleo.