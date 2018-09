Vandali in azione nella notte, distrutte due panchine in sasso a Galeata

Galeata si è svegliata sabato mattina con due panchine letteralmente distrutte. Siamo in via don Facibeni, nel pieno centro storico del paesino della val Bidente, ed è opera di qualche vandalo che ha agito nella notte tra venerdì e sabato. “Questo è lo stato in cui abbiamo trovato le panchine di Via Don Facibeni - dice il sindaco Elisa Deo - Queste panchine ridotte così rappresentano bene l'immagine del degrado umano. Figli un po' annoiati con grandi interessi ed ideali nella vita. Non ci sono parole. Anzi sì, una, delinquenti: loro e chi li copre”