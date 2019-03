Colpi di ascia contro il portone dei carabinieri: indagini sui vandalismi

Colpi di ascia contro la porta della caserma dei carabinieri di Civitella: è il danneggiamento che è stato operato ai danni del presidio dell'Arma nella valle del Bidente mentre all'interno della struttura non c'era nessuno. I vandali hanno danneggiato il citofono che, nel caso dei Carabinieri, non è solo il campanello per identificarsi, ma anche un collegamento con la centrale operativa del 112 in caso di richieste urgenti. I carabinieri hanno avviato le indagini sul gesto, che potrebbe essere connesso a qualche forma di vendetta o ritorsione di qualcuno che ha avuto recenti guai con la giustizia. I danneggiamenti sono avvenuti di giorno, nel cuore del paese e quindi si conta di riuscire a raccogliere elementi utili.