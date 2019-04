Sfonda a calci il vetro di un furgone, ubriaco si ribella alla polizia con calci e pugni

Sorpreso a vandalizzare, senza un apparente motivo e sotto i fumi dell'alcol, un furgone parcheggiato. Quando è passata la Polizia il guaio era già compiuto: il soggetto aveva appena mandato in frantumi il parabrezza di un Fiat Fiorino lì presente. Per questo è stato arrestato un marocchino di 44 anni, con precedenti alle spalle e poi risultato irregolare in Italia.

Il tutto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in Piazza Guido Montefeltro intorno alla mezzanotte. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni cittadini, che hanno visto quanto stava accadendo. Il 44enne aveva appena infranto il parabrezza di un Fiat Fiorino a calci, causando un buco nel vetrom che normalmente è molto resistente. All'arrivo della Polizia ha tentato di nascondersi dietro un'auto in sosta, poi è scappato ma è stato inseguito e bloccato da un poliziotto, con il quale ha avuto anche una breve colluttazione che ha causato ferite lievi per 5 giorni di prognosi per l'agente.

Le sue bravate non sono poi finite. All'atto dell'identificazione ha dato delle generalità false, indicando quelle di un suo connazionale in regola. Dai rilievi dattiloscopici in Questura è emerso però la sua vera identità e la sua presenza da irregolare in Italia. E' stato quindi arrestato per il danneggiamento, per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per la clandestinità. Sempre nell'ambito dei controlli del territorio le Volanti hanno denunciato un ivoriano di 27 anni perché inottemperante all'ordine di espulsione firmato dal Questore