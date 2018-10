Varato il piano dei 'Velo ok': ecco dove spunteranno le 17 colonnine arancioni contro la velocità

La giunta comunale di Forlì ha varato il piano operativo per installare 17 'Velo ok' sul territorio comunale. Il progetto, già annunciato in passato (quando si parlava di 20 'dissuasori della velocità', comunemente chiamati 'VeloOk') ha avuto il via libera la scorsa settimana dall'organo amministrativo, in tutte le sue componenti, compreso il finanziamento di 100mila euro che andranno per circa 10mila euro ad una campagna di informazione sulla sicurezza stradale e il resto, appunto, sulle famigerate colonnine arancioni.

Di cosa si tratta? La presenza delle colonnine arancioni a bordo strada sono ormai note per chi viaggia nei Comuni vicini, come per esempio Forlimpopoli. Anche Forlì, tramite una gara pubblica, si doterà di questi strumenti. Non sono autovelox fissi, ma “postazioni” dove a turno è possibile installare un autovelox mobile, presidiato dalla Polizia Municipale e con constatazione immediata dall'infrazione. Nel progetto, infatti, è compreso anche l'acquisto di un autovelox da dare in dotazione alla Municipale di Forlì. Le postazioni, non a caso, sono state scelte, per consentire anche la presenza, a valle del 'Velo ok', di una pattuglia che possa contestare la velocità oltre i limiti in un punto della strada dove ciò si possa fare in sicurezza. La presenza di queste colonnine arancioni fa da deterrente a spingere sull'acceleratore in particolare nell'attraversamento dei centri abitati.

A richiedere tali strumenti con insistenza sono in particolare le frazioni del forese. Ed è proprio qui che arriveranno. Il Comune intanto sta installando anche in altri 4 semafori i sistemi di rilevamento in automatico del passaggio col rosso. Si tratta dei semafori alle intersezioni tra via Placucci e viale dell'Appennino, via Campo di Marte e viale Medaglie d'Oro, via Campo di Marte e viale Spazzoli ed infine tra viale Gramsci e via Andrea Costa.

I 17 'Velo ok', invece arriveranno in gran parte sulla via Cervese a Carpinello (2), Pievequinta (1), Caserma (1) e Casemurate (1), per un totale di 5 'Velo ok', tre in direzione mare (Carpinello, Pievequinta e Caserma) e 3 in direzione Forlì (Carpinello, Casemurate). A Carpinello è prevista una terza struttura in via Brasini verso Forlì e a Caserma su via Erbosa in direzione nord. Un'altra colonnina farà capolino su via del Bosco a San Leonardo.

In un'altra zona della campagna forlivese, quella nord, arriveranno altri 4 'Velo ok': uno a Roncadello (via XIII Novembre), 2 a Villafranca (via XIII Novembre e via Lughese in direzione Lugo) ed uno a San Martino in Villafranca (su via Lughese in direzione Lugo). I rimanenti arriveranno sulle principali strade statali di accesso alla città: uno a Durazzanino su via Ravegnana al posto della colonnina precedente (in direzione Forlì), uno a Villanova su viale Bologna (in direzione Forlì), due su via Firenze (a San Varano e Villa Rovere, in direzione Castrocaro) ed unfine uno in viale dell'Appennino, tra Collina e San Lorenzo in Noceto (in direzione Predappio).