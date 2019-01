Varco tra corso Diaz e via Miller, "Annullare le multe e rimborsare i cittadini che le hanno pagate"

Diversi cittadini di Forlì si sono rivolti a Federconsumatori per avere informazioni circa le modalità di accesso al varco tra corso Armando Diaz e via Miller, lamentando che la relativa segnaletica era stata più volte modificata nell'arco di breve tempo, ingenerando confusione negli utenti – automobilisti.

"La problematica era stata sollevata nei mesi scorsi dall'Associazione innanzi all'amministrazione locale e aveva supportato diversi associati avanti al Giudice di Pace di Forlì, in quanto molti cittadini – utenti forlivesi erano stati sanzionati e multati per aver violato la citata segnaletica posta al varco tra corso Armando Diaz e via Miller, con sanzioni che superavano, in alcuni casi, anche il migliaio di euro. L' Associazione Federconsumatori Forlì – Cesena, nella persona del suo Presidente Milad Jubran Basir, richiedeva all'Amministrazione Comunale l'annullamento delle citate multe, le cui infrazioni erano state rilevate attraverso la telecamera installata sul varco tra corso Diaz e via Miller, in quanto la segnaletica risultava inadeguata e fuorviante, tale da ingenerare confusione negli utenti" si legge nella nota di Federconsumatori.

"L'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco di Forlì e del competente Dirigente di Servizio, presenziavano ad un sopralluogo congiunto con i responsabili di Federconsumatori Forlì – Cesena sul luogo, cioè al varco tra corso Armando Diaz e via Miller, al fine di verificare la situazione e discutere le problematiche evidenziate. All'esito dell'incontro l'Amministrazione Comunale ribadiva la regolarità della segnaletica stradale ivi apposta, dal punto di vista formale in relazione alle previsioni del Codice della Strada, ma riconosceva che il varco tra corso Armando Diaz e via Miller, rispetto gli altri tre presenti in città (Corso Mazzini, Corso Garibaldi e Corso della Repubblica) rappresentava un nodo critico, per motivi logistici, per cui necessitava di particolare attenzione, anche in relazione alla segnaletica ivi apposta, al fine di evitare problemi ai cittadini - utenti" continua la nota firmata dal presidente Basir.

"Dopo un esame approfondito sul campo, si conveniva pertanto di installare in loco un'ulteriore segnaletica aggiuntiva per agevolare la comunicazione agli automobilisti che vi transitano. L'Associazione Federconsumatori di Forlì – Cesena richiedeva al Sindaco di Forlì anche di annullare tutte le contravvenzioni emesse a carico dei cittadini – utenti forlivesi che avevano transitato al varco tra corso Armando Diaz e via Miller, in precedenza, perché indotti in errore dalla segnaletica ivi apposta. La richiesta, tuttavia, veniva respinta" scrive ancora Federconsumatori nella sua disamina.

"Nel mese di dicembre 2018 i primi ricorsi presentati dagli associati alla Federconsumatori di Forlì – Cesena innanzi al Giudice di Pace di Forlì, relativi all'impugnazione delle contravvenzioni elevate contro chi aveva transitato al varco tra corso Armando Diaz e via Miller venivano accolti. In particolare con sentenza del 10.12.2018 il Giudice di Forlì annullava i verbali di contravvenzione impugnati dal ricorrente perché “la segnaletica stradale non chiara l'aveva indotto a ritenere legittimo transitare da via Miller”. La decisione del Giudice di Pace trovava conferma anche nelle difese dell'Amministrazione Comunale che confermava come la segnaletica relativa al varco tra corso Armando Diaz e via Miller fosse stata a più riprese modificata" dice Basir.

LE RICHIESTE DI FEDERCONSUMATORI

"La citata sentenza riconosceva la fondatezza delle ragioni dei cittadini utenti coinvolti nella vicenda, a cui veniva così resa giustizia, così confermando il buon lavoro svolto dall'Associazione Federconsumatori Forlì-Cesena che, sin dall'inizio, si adoperava in ogni opportuna sede istituzionale per tutelare i diritti dei cittadini forlivesi che, ingiustamente, erano stati sanzionati e multati. L' Associazione Federconsumatori Forlì-Cesena chiede oggi che l'Amministrazione Comunale di Forlì, nella persona del suo Sindaco, prenda atto della decisione assunta dal Giudice di Pace di Forlì sulla questione e, al fine di tutelare in ugual misura tutti i cittadini forlivesi coinvolti nella vicenda, e non solo quei cittadini che (correttamente) agivano in giudizio per la tutela dei propri diritti, voglia procedere a:

1 - rimborsare tutti i cittadini – utenti che venivano multati in quanto transitavano al varco tra corso Armando Diaz e via Miller, e che pagavano le relative multe, dal momento in cui veniva apposta la segnaletica rivelatasi poi “non chiara” e fuorviante per gli utenti, sino al momento in cui veniva emessa la citata sentenza del 10.12.2018

2 - annullare tutte le contravvenzioni emesse a carico dei cittadini – utenti che venivano multati in quanto transitavano al varco tra corso Armando Diaz e via Miller, ad oggi non ancora pagate;

3 – intervenire in loco per modificare la segnaletica stradale presente sul varco tra corso Armando Diaz e via Miller per renderla conforme alle esigenze dei cittadini utenti che vi transitano, in termini di maggiore chiarezza ed intelligibilità.