Varco Ztl non chiaro, in 40 fanno azione legale. Il Comune da l'ok all'annullamento delle multe

Si va verso l'annullamento di centinaia di multe staccate al varco Ztl del sistema 'Mercurio' di via Miller, traversa di corso Diaz. Nelle prime settimane di messa a regime del nuovo sistema di controllo automatico degli accessi non regolari alla zona traffico limitato chi percorreva corso Diaz si è trovato nel dilemma di un varco formato da palo, display e telecamera che non si capiva bene dove puntasse, se nei confronti di chi procedeva nel corso principale o nei confronti di chi svoltava in via Miller. Alcuni che effettuavano percorsi di routine sarebbero arrivati ad accumulare anche una numerose contravvenzioni.

La questione è stata presa in mano dalla Federconsumatori, a cui si sono rivolti una quarantina di automobilisti “traditi” dalla segnaletica confusa. I primi ricorsi stanno approdando in questi giorni al giudice di pace, di fronte al quale non si è costituito il Comune di Forlì. Lo conferma Milad Basir, presidente di Federconsumatori: “Sappiamo che è stata fatta qualche udienza dove il Comune non si è presentato, ma ha mandato un fax in cui si afferma le non chiarezza nella segnaletica stradale in quel valico”. In tale comunicazione il Comune ha spiegato di essere intervenuto per modificare la segnaletica e non si è opposto all'annullamento.