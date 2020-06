Il vicesindaco: "La variante per il centro storico apre le porte al rilancio della città"

L'adozione da parte del Consiglio comunale della Variante per il Centro Storico avvenuta nella seduta di lunedì "è motivo di grande soddisfazione e rappresenta una tappa di fondamentale importanza nel percorso dell'Amministrazione". Con queste parole il vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo commenta l'esito positivo dell'iter del documento di programmazione che ha ricevuto il via libera dall'Assemblea civica.

"Per la prima volta - sottolinea il vicesindaco con delega all'urbanistica - sarà possibile per i proprietari degli immobili interessati dalla Variante procedere con la demolizione e la ricostruzione di parte degli edifici, salvaguardando ovviamente gli elementi storici, gli involucri sottoposti a tutela e il sedime. Questo atto rappresenta il punto di partenza per il rilancio, la rifunzionalizzazione e la riqualificazione del centro storico di Forlì, nell'ottica di renderlo più sicuro sotto tutti i punti di vista, in particolare per quanto riguarda la normativa antisismica, e più rispondente alle necessità di famiglie, attività e servizi che ora hanno condizioni adeguate per procedere con le ristrutturazioni".

"Tutto ciò è frutto di un grande impegno portato avanti dall'Assessorato all'Urbanistica e dei Tecnici che ha coinvolto una autorevole platea di interlocutori, dagli Ordini Professionali alle strutture competenti della Regione Emilia Romagna. Ritengo particolarmente significativo - prosegue Mezzacapo - aver ottenuto sul documento il benestare degli Ordini Professionali di Forlì, fatto che rende evidente il lavoro di squadra e la pluralità dei punti di vista, delle competenze e delle valutazioni per ciò che è bene alla città”.

La Variante è stata adottata dal Consiglio comunale a larga maggioranza e senza voti contrari. "Un altro motivo di grande soddisfazione è rappresentato dal fatto di vedere l'Adozione senza alcun voto contrario. La maggioranza si è dimostrata compatta, convinta del percorso intrapreso da questa Amministrazione in materia urbanistica e con Consiglieri di esperienza e competenza tali da costituire un valore aggiunto per l'azione di governo cittadino. A loro va un ringraziamento da parte della Giunta, così come apprezzabile è stato l'approccio da parte di alcuni consiglieri di minoranza. Un grazie doveroso va agli Uffici del Comune per il lavoro svolto, le competenze messe in campo, la disponibilità al confronto e l'aver permesso di giungere a questo risultato con tempestività".