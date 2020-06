Variante centro storico, Italia Nostra: "Una sconfitta per i forlivesi che hanno a cuore la città"

"La variante adottata dal Consiglio comunale per togliere vincoli dal centro storico, da numerose case rurali e dal villaggio Matteotti, partita da una richiesta di autorizzazione del precedente Consiglio, non poteva essere approvata perché il Comitato Tecnico Scientifico della Regione non aveva dato parere positivo". Questa la presa di posizione di Italia Nostra, l'associazione di salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali, che ricorda il parere del 9 settembre 2018: "il problema delle riduzioni delle vulnerabilità sismiche del centro storico di Forlì andrebbe posto più nei termini di aumentare la "qualità" dell'intervento che la "potenza" dello stesso. In tale contesto, per qualità si intende una maggiore conoscenza delle strutture esistenti e del rapporto con le strutture adiacenti che dovrebbe concretizzarsi in un intervento più attentamente calibrato sulle reali necessità del fabbricato e sulla valorizzazione delle "risorse" strutturali eventualmente disponibili".

Annotazione, evidenzia l'associazione, "che è esattamente quanto da sempre Italia Nostra sostiene per una effettiva riqualificazione, anche sotto il profilo della sicurezza sismica, del patrimonio edilizio storico. Su questo tema l'associazione a livello locale, regionale e nazionale intende organizzare un incontro pubblico con i maggiori esperti nazionali poiché è indispensabile conciliare sicurezza e tutela per una effettiva valorizzazione dei centri storici".