Rifiuti, per la Madonna del Fuoco cambia la raccolta: le variazioni al servizio

In occasione della Festa della Madonna del Fuoco, patrona della città di Forlì, martedì prossimo non sarà effettuata la raccolta dei rifiuti nel centro storico della città (nemmeno con EcoBus ed EcoStop). Nelle zone C e D della cintura urbana di Forlì, invece, sarà raccolto solo l’umido (con la raccolta di plastica e lattine anticipata a sabato). Gli ecocentri di Forlì saranno chiusi, così come lo sportello Alea Ambiente del capoluogo.



Variazioni nel servizio si verificheranno anche in altri Comuni del territorio. In particolare, il 4 febbraio non sarà effettuata la raccolta dei rifiuti nei centri storici di Bertinoro, Castrocaro Terme, Forlimpopoli, Meldola, Modigliana e Rocca San Casciano. Mentre nei comuni di Dovadola e Portico di Romagna, così come nelle cinture urbane di Forlimpopoli, Meldola, Predappio e Rocca San Casciano, ci saranno ritiri parziali, e un anticipo ad altra data per alcune tipologie di rifiuto.

A questo proposito, gli utenti sono invitati a consultare il proprio EcoCalendario 2020, disponibile anche nei punti Alea Ambiente del territorio, negli sportelli URP dei Comuni e consultabile online, all’indirizzo https://www.alea-ambiente.it/raccolta-porta-a-porta/ecocalendari-2020/ o sulla App Alea Ambiente. Lo sportello Alea di Tredozio sarà aperto nella giornata di mercoledì 5 anziché martedì 4 febbraio. Saranno regolarmente effettuati, invece, i servizi di pulizia e di spazzamento previsti dal programma in ogni Comune. Per informazioni, contattare Alea Ambiente da rete fissa al Numero Verde 800.68.98.98; da cellulare al numero 0543.784700