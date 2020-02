Carnevale alla Cava: sabato variazioni al servizio di raccolta rifiuti

In occasione della sfilata dei carri di Carnevale nel quartiere Cava e Romiti e della conseguente chiusura al traffico di via Sillaro, sabato la linea 2 dell’EcoStop di Alea Ambiente non effettuerà la fermata prevista in via Sillaro tra le 13:15 e le 14:15. Per evitare disagi ai residenti, verrà prolungata la sosta nella vicina via Falterona che, in questa occasione, sarà quindi effettuata nella fascia oraria 11:45-14:15. All’EcoStop possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuto (carta, plastica/lattine, umido e secco) utilizzando i contenitori Alea Ambiente da 30 litri oppure i sacchetti specifici a disposizione dei residenti ai quali è destinato il servizio, nel punto Alea di Forlì, in via Golfarelli 123.

Il calendario completo con fermate e orari dell’EcoStop è disponibile sul sito Alea Ambiente nella sezione EcoCalendari 2020; qui si trova anche il dettaglio della raccolta porta a porta di tutti i Comuni e del servizio EcoBus. Per informazioni è possibile contattare Alea Ambiente da rete fissa al Numero Verde 800.68.98.98; da cellulare al numero 0543.784700