Vecchia quercia pericolante: intervengono i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì sono stati impegnati lunedì nella messa in sicurezza di una vecchia quercia in cattivo stato vegetativo in via Rustignoli. L'intervento è iniziato poco dopo le 13.30 ed ha visto impegnati sei uomini del 115, giunti sul posto con due automezzi. L'operazione si è resa necessaria poichè parte della chioma della pianta sporgeva sull'arteria, costituendo un pericolo per pedoni e veicoli. La squadra ha operato in collaborazione col personale del Verde Pubblico del Comune di Forlì e della Polizia Locale.

Foto di repertorio