Vecchiazzano, le t-shirt della Pallacanestro Forlì 2.015 per la costruzione di un nuovo teatro parrocchiale

Riprende l’attività sociale di Pallacanestro Forlì 2.015: la società biancorossa ha messo a disposizione della Parrocchia di Vecchiazzano il proprio materiale di merchandising per finanziare la costruzione di un nuovo teatro adiacente la chiesa. Il progetto prevede la realizzazione di sale polivalenti nelle quali i giovani parrocchiani di Vecchiazzano potranno, tra le altre cose, seguire le lezioni di catechismo e dedicarsi al teatro.

Per finanziare le nuove sale la Parrocchia dà vita in questi giorni – da oggi fino a domenica – ad una sagra con annessa lotteria: tra i premi più ambiti ci saranno 20 nuove T-shirt dell’Unieuro Forlì, due bandiere, tre sciarpe e una felpa. Pallacanestro Forlì 2.015, si legge in una nota, "sostiene le iniziative cittadine rivolte ai giovani e alle famiglie, con amore per la città e la profonda convinzione di essere parte integrante, attiva e propositiva del tessuto sociale, culturale ed economico della stessa".