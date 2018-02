Vede il fumo dal motore in A14, il tempo di fermarsi per vedere l'auto distrutta dal fuoco

Dal fumo che proveniva dal motore fino alle fiamme che hanno avvolto e distrutto completamente la macchina: è la disavventura che è capitata al conducente di un'Audi che, percorrendo l'autostrada A14, tre chilometri prima dell'uscita di Forlì, andando verso Bologna, si è dovuto fermare in una piazzola di sosta. Il tempo di chiamare e di vedere arrivare i Vigili del Fuoco, che la macchina è andata completamente distrutta, divorata dalle fiamme. E' quanto capitato intorno alle 17 di venerdì sera. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale per la sicurezza delle auto in transito.