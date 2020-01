Vede la Polizia, brusca inversione e piede pesante sull'acceleratore. 'Cinturato' e bloccato: era ubriaco

Patente ritirata, denuncia per guida in stato d'ebrezza oltre ad una serie di sanzioni per violazioni al codice della strada. Un barista forlivese di 38 anni è stato protagonista di una rocambolesca fuga, iniziata dopo che una pattuglia delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì, diretto dal commissario Stefano Santandrea, ne aveva intimato l'alt. L'episodio si è consumato nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì. Erano circa le 2.30 quando una Volante ha incrociato una Fiat Punto. Il conducente, alla vista della pattuglia, ha effettuato una brusca manovra di svolta, tanto da suscitare negli agenti il sospetto che volesse evitare di incrociare la Polizia.

E' così iniziato l'inseguimento, con i poliziotti che hanno attivato le luci blu, facendo intendere chiaramente la loro intenzione di dare corso a un controllo. Al contrario, invece di arrestare la corsa, l'automobilista ha spinto il piede sull'acceleratore, percorrendo alcune vie con le sirene della polizia alle calcagna, fino a imboccarne anche una contromano, per poi essere finalmente bloccato. Si è reso necessario l’intervento congiunto di due pattuglie per chiudergli la strada e procedere agli accertamenti.

Il motivo di questo suo comportamento era la consapevolezza di avere un tasso alcolemico fuori legge, e il fondato timore che gli fosse ritirata la patente, in merito alla quale già in passato aveva ricevuto un provvedimento di sospensione proprio per lo stesso motivo. Agli agenti ha ammesso di essere fuggito perché temeva il ritiro della patente, essendo appena smontato dal lavoro e avendo bevuto durante l’orario di servizio al bar dove è impiegato. L’accertamento del tasso alcolemico ha effettivamente certificato un tasso eccendente i limiti di legge tanto che la patente è stata ritirata e l’uomo denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Inoltre gli sono state contestate altre sanzioni per le violazioni al codice della strada che si riferiscono al comportamento tenuto alla guida.