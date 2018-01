Vede la Polizia e si disfa della dose di droga: scatta la sanzione

E' finito segnalato per il possesso di sostanze stupefacenti al termine di un controllo avvenuto in centro storico. La pattuglia della Polizia stava effettuando il suo normale servizio di perlustrazione di piazza Guido da Montefeltro quando il personale in divisa si è imbattuto in un cittadino ghanese, che alla vista della polizia si è velocemente disfatto di un piccolo involucro. I poliziotti hanno potuto appurare che all'interno si trovavano circa due grammi di marijuana. Per questo il ghanese è stato segnalato in via amministrativa in Prefettura quale assuntore di droghe.