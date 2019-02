"Rivivere lo stupore": a San Mercuriale la veglia di San Valentino per tutti gli innamorati

Sarà il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza a presiedere la Veglia di San Valentino per tutti gli innamorati, in programma domenica, alle 17, nella basilica di San Mercuriale. Promossa dal Centro diocesano per la Pastorale della Famiglia, in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale Giovanile, è stata pensata come momento di riflessione sulla relazione di coppia, luogo dell'incontro con Dio che è tenerezza.

Il titolo della veglia, “La nostra storia: cammino di tenerezza”, è il presupposto per un’ora di ascolto della Parola di Dio e di dialogo di coppia: “I partecipanti – precisano i coniugi Gianluca Vasumi e Francesca Giorgi, parrocchiani di San Giovanni Evangelista impegnati da anni nell’ascolto dei giovani fidanzati che si preparano al matrimonio - avranno l’occasione per rivivere l'esperienza dello stupore del loro incontro. La scoperta della tenerezza di Dio chiama le coppie di ogni età a vivere relazioni d'amore, che riflettano la modalità stessa dell’amore di Dio per noi”.

“L’amore che viviamo - si legge sul libretto che sarà distribuito ai partecipanti - è dono per noi, per i nostri figli, per la Chiesa e per tutta l’umanità, "perché gli sposi che vivono nell’unità e nella fedeltà - dichiara Papa Francesco nell’omelia a Santa Marta del 25 maggio 2018 - riflettono bene l’immagine e la somiglianza di Dio". Viviamo questa veglia presentando a Dio Padre il nostro desiderio di vivere ogni giorno un amore sempre più forte e fedele e perché le coppie in cammino verso il matrimonio sappiano puntare con decisione a questa scelta di vita nel Signore".

“Nei giorni scorsi - dichiara il vescovo Livio - ho chiesto a una coppia di sposi con tre figli, dopo 15 anni di matrimonio, che cosa aggiunge all'amore fra due fidanzati la fede in Dio e quanto è importante il vangelo nell'amore fra innamorati”. La risposta data dai due coniugi, residenti in Diocesi, è eloquente: “Caro don Livio, la fede in Dio ha dato gusto alla nostra vita di ragazzi innamorati, ha dato colore luminoso ai nostri primi momenti vissuti insieme tra emozione, imbarazzo e batticuore e soprattutto ha dato senso e valore alla decisione che tanti anni fa abbiamo preso di diventare fidanzati, di cominciare quindi insieme un serio cammino di conoscenza reciproca e di desiderio di passare per sempre il resto della nostra vita l’uno accanto all’altra (…) se ancora oggi, dopo 15 anni, il nostro amore è accogliente, rispettoso, forte, se ancora desideriamo di donarci totalmente l’uno all’altra e ai nostri figli, è perché Dio è presente e abita con noi”.

“La bellezza – scrive Papa Francesco in Amoris Laetitia – ovvero l’alto valore dell’altro che non coincide con le sue attrattive fisiche o psicologiche – ci permette di gustare la sacralità della sua persona senza l’imperiosa necessità di possederla”. E’ esattamente il contrario di quanto proposto dall’attuale società dei consumi, in cui si impoverisce il senso estetico spegnendo così la gioia. “Tutto esiste per essere comprato, posseduto e consumato; anche le persone. La tenerezza, invece, è una manifestazione di questo amore che si libera dal desiderio egoistico di possesso”. “Le relazioni - dichiara la responsabile della Pastorale diocesana per le famiglie, Gabriella Pivi - sono la ricchezza da coltivare, custodire e accrescere, sapendo dare il giusto valore a tutto ciò che siamo chiamati a fare nella giornata”. La Veglia si concluderà con un momento conviviale offerto dalla comunità parrocchiale di San Mercuriale.