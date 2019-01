"La rivoluzione del servizio": veglia dei giovani alla Madonna del Fuoco col vescovo Corazza

In occasione della Veglia dei giovani alla Madonna del Fuoco, che si terrà giovedì, giorno della memoria di S. Giovanni Bosco, protettore dei giovani, la Pastorale giovanile della Diocesi di Forlì-Bertinoro propone una veglia dal titolo “La Rivoluzione del Servizio”, titolo raccolto dalle Parole del Santo Padre. "Uscire da se stessi e mettersi al servizio degli altri", perché "la nostra vita trova significato solo nel servizio a Dio e al prossimo". È l’invito del Papa ai giovani, nel videomessaggio per la 34esima Giornata mondiale della gioventù, prima della partenza a Panama. Alle centinaia di migliaia di giovani attesi Francesco ha raccomandato la “rivoluzione del servizio”, sulla scia del “sì” coraggioso e generoso di Maria, che dà il “là” alla Giornata: "Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola" (Luca 1,38).

Nel discorso per la cerimonia di accoglienza e apertura a Panama, il Papa ha tracciato il "filo rosso" che lega il Sinodo dedicato ai giovani e la Gmg di Panama, e spiega il senso della "rivoluzione del servizio". Francesco definisce i giovani "veri maestri e artigiani" della cultura dell’incontro, che è un appello e un invito ad "avere il coraggio di mantenere vivo un sogno comune, chiamato Gesù".

Per riflettere sui tanti temi affrontati da Papa Francesco, i 600 giovani previsti, provenienti da tutta la diocesi, si ritroveranno alle ore 20.30 nella chiesa della parrocchia di S. Biagio, dove i 15 giovani forlivesi, appena tornati dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, racconteranno l’esperienza vissuta con i giovani di tutto il mondo insieme a Papa Francesco. Seguiranno altre testimonianze sul tema del servizio responsabile e della solidarietà. I giovani si incammineranno poi verso il Duomo, insieme a vescovo Livio Corazza, per la seconda parte della veglia, dedicata alla riflessione, all’ascolto delle parole del Vescovo e alla preghiera personale e comunitaria.