Veglia di Pentecoste all’insegna dello Spirito creatore di fraternità

Sarà il vescovo Livio Corazza a presiedere la tradizionale Veglia di Pentecoste, in programma sabato, alle 21, in Cattedrale, all’insegna dello Spirito creatore di fraternità. Memoriale della discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, sarà preceduta, in piazza Papa Giovanni Paolo II (sagrato del Duomo), dalla liturgia del fuoco: il pastore d’anime di Forlì-Bertinoro accenderà un braciere, con cui saranno avviate sette candele simbolo dei doni dello Spirito Santo.

A quel fuoco “attingeranno” anche i fedeli intervenuti, a simboleggiare la forza aggregante e salvifica della fede cristiana, se vissuta secondo lo spirito evangelico. Al termine il presule friulano entrerà processionalmente in Duomo alla guida dei fedeli. La preghiera continuerà con la lettura del Vangelo, alcune testimonianze e l’omelia episcopale. Momento particolarmente suggestivo sarà la presentazione solenne di alcuni “frutti” dello Spirito Santo nella realtà diocesana forlivese: testimonianze di attenzione ai poveri, comunione e fraternità attive tra laici, rinnovato spirito di missionarietà in uscita verso i lontani e nel contesto ordinario e quotidiano della vita, scelte di vita e di dono. Mons. Corazza invocherà il dono dello Spirito Santo sugli operatori pastorali, per poi consegnare il mandato e la croce a 34 giovani, che durante l’estate vivranno una esperienza in missione nei diversi continenti.

“Vi aspetto gioiosi e numerosi - scrive il vescovo – invochiamo insieme l’unico vero generatore di fraternità e di pace, nella Chiesa e nel mondo. Partecipiamo e invitiamo a partecipare. Giovani e non giovani, membri delle associazioni e dei movimenti ecclesiali, lo Spirito, come gli Apostoli, ci trovi riuniti insieme con Maria”. che durante l’estate vivranno un’esperienza di missione. Alle 22.30 circa, al termine della liturgia pentecostale in Cattedrale, la preghiera continuerà fino alle 24 nella vicina chiesa del Corpus Domini, con l’adorazione eucaristica animata dal Rinnovamento nello Spirito. La Pentecoste è una festa cristiana, derivante dalla tradizione ebraica (festeggiava il dono della Legge sul Monte Sinai), in cui viene celebrata l'effusione dello Spirito Santo, dono di Gesù, e la nascita della Chiesa. Cade nel cinquantesimo giorno dopo Pasqua (da cui il nome), di domenica. Nel mondo ebraico era legata strettamente anche all’agricoltura: se l'offerta di un covone d’orzo segnava l'inizio della stagione del raccolto, il dono di un pane prodotto con il grano nuovo ne segnava il termine.