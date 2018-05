Veglia di Pentecoste: preghiere per la pace in Siria e in Terra Santa

La Diocesi di Forlì-Bertinoro, in occasione della veglia di Pentecoste, prega per la pace in Siria e in Terra Santa come sollecitato da Papa Francesco, dal Patriarca latino di Gerusalemme e dalle Conferenze Episcopali dell’Europa. La veglia si terrà sabato alle 20.45 nella Cattedrale. Sauro Bandi, direttore Caritas Forlì riflette e ricorda: "Abbiamo più volte ricordato e denunciato l’inaccettabile situazione in cui si trovano i bambini, gli anziani, le donne in Siria. Il parroco di Gaza ha recentemente dichiarato al Sir che la popolazione gazawa versa in condizioni di vita drammatiche, privata di beni essenziali come l’acqua, il cibo, le medicine a causa del blocco israeliano e della faida interna tra Hamas e l’Autorità nazionale palestinese: “La violenza e l’odio sono generati anche da questa condizione di ingiustizia. Basta sparare, la guerra si faccia alla povertà".