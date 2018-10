Veicolo prende fuoco in mezzo alla rotonda: paura e disagi al traffico

Apprensione in una delle intersezioni più trafficate della città, alla rotonda tra viale Roma e via Bidente, al Ronco. Intorno alle 17 di martedì pomeriggio un furgone cassonato con carrello elevatore ha iniziato a prendere fuoco dal motore. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti la cabina di guida, dando giusto la possibilità di accostare e abbandonare il mezzo. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco , giunti con due mezzi, che hanno spento l'incendio.