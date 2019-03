Controlli della velocità in numerose frazioni forlivesi: tra un mese operativi 18 'Velo ok'

I lavori per i basamenti sono in corso e nel giro di circa un mese le colonnine saranno posizionate, tutte assieme. Sono in dirittura di arrivo i 18 'Velo ok' che andranno ad essere posizionati in diverse frazioni del comune di Forlì, al fine di dissuadere la velocità in attraversamento dei centri abitati. Già presenti in diversi Comuni vicini, ora sbarcano “in forze” anche a Forlì. Il provvedimento è stato annunciato in conferenza stampa giovedì pomeriggio.

Saranno posizionati sulla via Cervese a Carpinello (2), Pievequinta (1), Caserma (1) e Casemurate (1), per un totale di 5 'Velo ok', tre in direzione mare (Carpinello, Pievequinta e Caserma) e 2 in direzione Forlì (Carpinello, Casemurate). A Carpinello è prevista una terza struttura in via Brasini verso Forlì e a Caserma su via Erbosa in direzione nord. Un'altra colonnina farà capolino su via del Bosco a San Leonardo.

In un'altra zona della campagna forlivese, quella nord, arriveranno altri 4 'Velo ok': uno a Roncadello (via XIII Novembre), 2 a Villafranca (via XIII Novembre e via Lughese in direzione Lugo) ed uno a San Martino in Villafranca (su via Lughese in direzione Lugo). Nella stessa zona un altro 'Velo ok' farà la sua comparsa a San Tomé (su via Minarda). I rimanenti arriveranno sulle principali strade statali di accesso alla città: uno a Durazzanino su via Ravegnana al posto della colonnina precedente (in direzione Forlì), uno a Villanova su viale Bologna (in direzione Forlì), due su via Firenze (a San Varano e Villa Rovere, in direzione Castrocaro), uno in viale dell'Appennino, tra Collina e San Lorenzo in Noceto (in direzione Predappio).

E' bene ricordare che non si tratta di dispositivi automatici, ma funzionano in modalità sanzionatoria “a turno”, col presidio della polizia municipale, che è tenuta alla contestazione immediata dell'infrazione, in caso di superamento della velocità consentita.