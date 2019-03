"Piedoni" dell'acceleratore sull'attenti: stanno per fare il loro debutto i Velo Ok di ultima generazione

Saranno installati la prossima settimana sulle strade del Comune di Bertinoro i Velo Ok di ultima generazione, i box arancioni dove a turno ospiteranno un autovelox mobile, presidiato dalla Polizia Municipale e con constatazione immediata dall'infrazione. I dispositivi, che saranno segnalati secondo le prescrizioni di legge, saranno installati ad Ospedaletto in via Cellaimo con direzione monte-mare di fronte al civico 2383 sul marciapiede e nella stessa arteria con direzione mare-monte di fronte al civico 2972 sul marciapiede; in via Santa Croce (direzione monte di fronte al civico 3941 e in direzione mare davanti al civico 3691), in via Trò Meldola (direzione monte davanti al civico 1920 e direzione mare davanti al civico 2643), mentre a Bracciano in via Cerbiano saranno installati davanti al civico 658 (direzione mare) e 1023 (direzione monte).

L'installazione rientra nell'ambito della campagna "Attenta-memte" di "NoiSicuri" (in collaborazione con Asaps), che già nel 2017 aveva permesso di appurare il superamento dei limiti in via Cellamio per l'85% dei casi su 11mila mezzi in transito. Per gli amanti del piede pesante sull'acceleratore la sanzione sarà particolarmente salata: chi farà segnare una velocità di 110 chilometri orari in centro urbano la sanzione sarà di 847 euro, con ritiro della patente da 6 a 12 mesi. Il progetto è costato 4.800 euro.