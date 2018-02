Contro i "piedoni" dell'acceleratore: arrivano i "Velo Ok" nelle strade del forese

Debuttano i "Velo ok" sulle strade del Forlimpopolese. Già installati in numerose strade del cesenate, le colonnine arancioni non sono autovelox veri e propri, bensì forti dissuasori della velocità, che possono contenere a turno un autovelox mobile, l'apparecchio di rilevazione della velocità che impone la constatazione immediata dell'infrazione. Ad annunciare l'installazione di sette dispositivi è l'assessore Gian Matteo Peperoni. "Il progetto è stato condiviso con i Consigli di Zona, con la Polizia Municipale e con la Provincia - esordisce l'assessore -. Prima del montaggio abbiamo fatto una rilevazione del traffico e delle velocità in quattro strade (via Meldola, via Sant'Andrea, via San Leonardo, via Prati), ed i risultati sono stati molto interessanti. E' emerso che circa i tre quarti degli automobilisti non rispettano il limite dei 50, con punte di velocità che sono arrivate fino ai 146 Km/h a San Pietro ai Prati".

Le colonnine, ben visibili (di notte hanno anche un segnalatore luminoso), sono posizionate in ingresso ed uscita dai centri abitati, all'interno della zona dei 50 chilometri orari. "Sono previste due installazioni per ogni frazione di Forlimpopoli, Selbagnone, Sant'Andrea, San Leonardo e San Pietro ai Prati. In quest'ultima località ne montiamo solo una perchè la Provincia (ente competente della strada) ha richiesto che la seconda venga montata subito al di là del Bevano, in territorio Bertinorese. Le installazioni si completerranno entro mercoledì".

