In arrivo anche 20 'Velo Ok' nei centri abitati e 4 'Vista Red': come funzionano

Nell'ambito del progetto di Forlì Sicura, non ci sarà solo l'arrivo massiccio di telecamere stradali ad alta definizione con finalità di videocontrollo e sicurezza, ma arriveranno anche 20 'dissuasori della velocità', comunemente chiamati 'VeloOk'. Di cosa si tratta? La presenza delle colonnine arancioni a bordo strada sono ormai note per chi viaggia nei Comuni vicini, come per esempio Forlimpopoli. Anche Forlì, tramite una gara pubblica, si doterà di questi strumenti.

La loro presenza, infatti, fa da deterrente a spingere sull'acceleratore in particolare nell'attraversamento dei centri abitati. A richiedere tali strumenti con insistenza sono in particolare le frazioni del forese. Ed ora arriveranno. “Abbiamo creato un comitato di valutazione del rischio stradale, con 16 sopralluoghi in tutti i quartieri di Forlì e analizzando, proposta per proposta, le circa 350 segnalazioni pervenute, alcune delle quali diventeranno priorità per le opere pubbliche”. Tra queste ci sono attraversamenti pedonali protetti e l'istituzione di 'Zone 30'. Ma non mancheranno appunto anche 20 colonnine arancioni. Queste non sono sistemi di controllo della velocità in remoto come gli autovelox fissi, ma posso contenere al loro interno uno strumento mobile di rilevamento della velocità, con la sanzione che dovrà essere contestata immediatamente, a valle dello strumento, da parte della Polizia Municipale. Nel bando di gara il Comune prevede l'acquisto di una strumentazione di rilevamento della velocità, da utilizzare “a turno” dentro i “VeloOk” da parte della Municipale.

Altri 4 semafori, infine, saranno dotati di sistemi di rilevamento in automatico del passaggio col rosso. Si tratta dei semafori alle intersezioni tra via Placucci e viale dell'Appennino, via Campo di Marte e viale Medaglie d'Oro, via Campo di Marte e viale Spazzoli ed infine tra viale Gramsci e via Andrea Costa.