L'azienda cresce ma non trova personale specializzato: "Ci sono 30 persone da assumere subito?"

La forlivese VEM sistemi, che si occupa di tecnologia avanzate ICT per reti telematiche, è alla ricerca di talenti da inserire nelle proprie sedi: circa 30 posizioni aperte sono in attesa di candidati che possano entrare a far parte del gruppo e seguire i percorsi di formazione e carriera che la società è in grado di offrire. Lo spiega una nota dell'azienda stessa, che spiega di aver fatto “oltre 90 nuove assunzioni negli ultimi 24 mesi, 59 dipendenti inseriti da ottobre 2017 a ottobre 2018”.

VEM Sistemi cresce ma dal punto di vista delle risorse umane, queste non sono sempre facili da reperire. Infatti, come spiega Davide Stefanelli, vice-presidente e direttore finanza, controllo & HR di VEM Sistemi “c’è molta difficoltà nel trovare figure specializzate, per questo siamo alla costante ricerca di nuovi talenti da formare e collaboriamo con Università e Istituti di formazione”. Prosegue Stefanelli: “L’età media dei nuovi assunti è 28 anni e cerchiamo soprattutto ingegneri informatici e delle telecomunicazioni, software developers, specialisti in big data e cloud, esperti in cyber security. Il nostro obiettivo è che i nuovi arrivati, così come i lavoratori attualmente in VEM, si sentano a tutti gli effetti parte di una squadra, non solo dei dipendenti”.

A tal proposito VEM sistemi collabora e sostiene la Cyber Security Academy di Modena, FITSTIC - Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative, l’università IULM per DMBA – Executive Master Data Management & Business Analytics, per contribuire all’istruzione di menti eccellenti da inserire in organico, preparando in questo modo studenti al mondo del lavoro con concrete possibilità di assunzione. Passione, formazione, innovazione e continua ricerca di talenti sono le peculiarità del Gruppo VEM, come si evince dalla nuova serie video “La Passione fa curriculum” lanciata su Youtube nelle scorse settimane. Nel 2018 Vem ha destinato 15.000 ore alla formazione e ogni anno 1,2 % del fatturato (che nel 2017 era corrispondente a 50 milioni di euro) viene investito in corsi di formazione, non solo per specializzazioni tecniche e certificazioni, ma anche verso lo sviluppo delle soft skills. Vem impiega attualmente 238 persone in tutto il gruppo. Le figure ricercate sono per la sede di Forlì, dove la società è nata, e per quelle di Milano, Padova, Modena e Senigallia, ai quali si aggiunge Roma, con una filiale appena inaugurata.