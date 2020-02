Vende birre oltre le 21.30 e viola l'ordinanza del sindaco: maxi multa per il titolare di un market

Ha venduto alcol oltre le 21,30, violando l'ordinanza antidegrado firmata dal sindaco Gian Luca Zattini. La Polizia di Stato ha notificato al titolare di un market etnico del centro storico un verbale di 2mila euro. L’accertamento dei fatti, risalente a qualche settimana fa, è avvenuto durante uno dei tanti servizi di contrasto al degrado effettuati dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì, guidati dal commissario Stefano Santandrea. Durante l'identificazione dei clienti del punto vendita, il proprietario, non curante della presenza degli agenti, aveva continuato a vendere birre ai clienti. Il gesto non è chiaramente sfuggito agli operatori di Polizia, che gli hanno contestato la violazione. Il contravventore, per giustificarsi, non ha saputo dire altro che non era a conoscenza del divieto. La sanzione è pari al doppio del minimo edittale, quindi 2mila euro.