Vende abusivamente fiori in pieno centro: maxi multa per un ventenne

Vendeva fiori senza alcuna autorizzazione. Gli agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato nel corso di un controllo effettuato mercoledì mattina in Corso della Repubblica un ventenne di origine marocchine. Il personale in divisa ha provveduto al sequestro della merce, circa 400 fiori recisi, e a sanzionare il giovane extracomunitario per 5.164 euro. Il contrasto alla vendita abusiva di fiori è un’attività condotta dalla Polizia Municipale per difendere la legalità e posta in essere innanzitutto a tutela degli operatori commerciali che operano nel rispetto delle regole. L'area del centro storico è interdetta alla vendita itinerante.