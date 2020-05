Venditore porta a porta, ma l'affare è una "sòla": Federconsumatori stana la truffa del disinfettante

Dalla riduzione del canone di locazione alla sospensione dei pagamenti. Centralini telefonici roventi nel primo periodo di quarantena nelle sedi di Federconsumatori di Forlì e Cesena, l'associazione che si occupa della tutela dei consumatori, utenti e risparmiatori, e del Sunia Provinciale, il sndacato unitario nazionale inquilini e assegnatari. Durante la "fase 1", iniziata il 9 marzo, "abbiamo cercato di assistere tutti fornendo supporto, consulenza telefonica e aiuto on line", spiega il presidente di Federconsumatori, Sunia Forlì-Cesena, Milad Jubran Basir.

"Nel periodo della quarantena i telefoni hanno squillato tutto giorno in modo continuativo - ammette Basir -. Durante il suddetto periodo circa 350 persone si sono rivolte a noi chiedendo informazioni e consulenza su svariati temi: riduzione canone di locazione, chiarimenti sui pagamenti delle bollette, rimborso biglietti per prenotazioni viaggi, sospensione delle rette asili nido privati convenzionati, sospensione dei mutui, scadenza dei documenti per sfratto, problemi con le compagne telefoniche, sospensione dei pagamenti delle rette alle società finanziarie, slittamento pagamento assicurazioni, asseverazione dei contratti di locazione, buoni spese dai comuni e truffe".

"In merito a quest’ultimo punto, un venditore porta a porta ha truffato un pensionato forlivese vendendogli “disinfettante filtro offerta virus” al prezzo di 1896,84 euro. La vittima passata la paura si è accorto di essere stato truffato, si è recato nei nostri sportelli e noi abbiamo scritto all’azienda di Brescia annullando il contratto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da lunedì, sia a Forlì che a Cesena, "le nostre strutture sono aperte e ricevono i cittadini solamente su appuntamento, nello stesso tempo si continua il servizio telefonico e dove è possibile, fare le pratiche on line, per evitare l’assembramento", conclude Basir. Questi i contatti dell'associazione: per Forlì 0543453327 oppure 0543371170, per Cesena 0547642134. Email: "info@federconsumatorifc.it".