A 4 studenti del liceo le borse di studio in memoria di Beatrice Cerini

Cerimonia di consegna delle borse di studio “Memorial Beatrice Cerini” a quattro studenti del Liceo delle Scienze Umane “G. B. Morgagni”. L'incontro si tiene venerdì all’Aula Magna Icaro in viale Roma, a Forlì, dalle 15, con la consegna delle borse di studio. L’evento, quest’anno avrà per titolo “Prendersi cura in educazione...l'arte di gestire i conflitti: in famiglia, a scuola, nella comunità...” ed inizierà con apertura musicale a cura di Sofia Casadei Monti, allieva del Liceo Morgagni. A seguire porteranno i saluti il Dirigente scolastico del Liceo Classico Marco Molinelli, il Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Forlì-Cesena Giuseppe Pedrielli e il Sindaco di Forlì Davide Drei.

Quindi avrà luogo la cerimonia di consegna delle borse di studio ai quattro studenti del Liceo delle Scienze Umane alla presenza dell’Assessore alle Politiche Educative del Comune di Forlì Lubiano Montaguti, di una rappresentanza della commissione giudicatrice e dei familiari di Beatrice Cerini, insegnante elementare forlivese morta nel novembre 2009.

Intermezzo musicale a cura di allievi del Liceo “Morgagni” di Forlì. L'incontro proseguirà con un seminario dedicato a studenti ed insegnanti e affronterà il tema “Ricostruire su nuove basi la relazione educativa tra giovani e adulti: l'approccio maieutico”.Sarà inoltre presente Daniele Novara, pedagogista e scrittore, fondatore del Centro Psico Pedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza. Inoltre porteranno la loro testimonianza Silvana Loiero, Direttore della rivista “La vita Scolastica” di Firenze e Lorella Zauli insegnante di Forlì.