Venerdì di sciopero: i servizi garantiti dall'Ausl Romagna

Unione Sindacale Italiana, Unione Sindacale di Base e Cobas Lavoro Privato hanno proclamato per venerdì una giornata di sciopero di tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, di tutti i comparti, aree pubbliche, compresa scuola e Università e le categorie del lavoro privato e cooperativo. L'Ausl Romagna informa che "nella giornata dello sciopero, come di consueto, saranno assicurati i servizi pubblici essenziali, nel rispetto della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni indispensabili e non dilazionabili, equivalenti ai servizi minimi assicurati normalmente nei giorni festivi".