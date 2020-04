Venerdì Santo, rievocata la passione e morte del Signore senza Via Crucis

Il giorno di Venerdì Santo è invece dedicato alla rievocazione della passione e morte del Signore, con digiuno e astinenza dalla carne. Alle 15, in Duomo, il vescovo ha presieduto la solenne celebrazione della Passione del Signore. Alle 21, essendo sospesa la tradizionale Via Crucis nel cuore dell’Urbe, Corazza ha raccomandato di seguire in tv quella presieduta dal Papa sul sagrato di San Pietro.

Il Sabato Santo, alle 21, il vescovo presiede in Cattedrale la messa di Resurrezione nella veglia pasquale. “Nella parrocchie tutto si svolge all’orario stabilito, con le limitazioni del momento. Per l’Inizio della Veglia si omette l’accensione del fuoco, si accende il cero e, senza la processione, si continua con il Preconio e la liturgia della Parola. La “Liturgia battesimale” si compie nella forma più semplice, senza la benedizione del fonte e senza celebrazione di battesimi. Si mantenga soltanto il rinnovo delle promesse battesimali”.

Domenica, solennità di Pasqua, alle 10, il Vescovo presiede la messa, dalla Cattedrale, trasmessa in diretta su Teleromagna, con la partecipazione del prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona e del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. Durante la celebrazione, farà la tradizionale benedizione delle uova anche per coloro che seguiranno le funzioni da casa. “Le sante Messe nelle chiese parrocchiali devono rispettare le stesse indicazioni delle altre domeniche. Alle 11.45 si invita a suonare a distesa le campane di tutte le chiese, per poi ritrovarsi alle 12 per pregare insieme il Regina Coeli del Papa e ricevere la benedizione Urbi et Orbi”.

Le celebrazioni presiedute dal vescovo sono trasmesse sui canali Youtube e Facebook della pastorale giovanile. Ed è proprio mons. Corazza a chiudere questo scenario di Pasqua Pasqua così singolare, con un appello all’unità: “La Pasqua verrà! Seppur in modi diversi dal solito, ascolteremo con gioia l'annuncio pasquale: “Cristo Signore è risorto! È veramente risorto. Il Signore è venuto per salvare tutti, e tutti salverà, se noi lo vogliamo. Lui è già all’opera, attraverso l’amore e la solidarietà di tanti. Abbiamo bisogno di una vera Pasqua che ci liberi dall’individualismo per sentirci figli di un unico Padre. Abbiamo bisogno più che mai di dire: Buona Pasqua!”.

