Venerdì tutti al lavoro e a scuola in bici con l'iniziativa "Bike to work"

Comune di Forlì e Forlì Mobilità Integrata sostengono “Bike to work”, l’iniziativa di Fiab, Legambiente e Rete Città Sane OMS organizzata per venerdì, invitando i lavoratori, gli studenti e tutti i cittadini a muoversi con le due ruote, per promuovere la mobilità sostenibile e sani stili di vita anche attraverso l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. Alla giornata, organizzata nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile, aderiscono molte città italiane.

“L’Amministrazione comunale – afferma l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Marco Ravaioli – non solo approva l’iniziativa di Fiab, Legambiente e Rete Città Sane Oms, ma vi aderisce invitando tutti i forlivesi e i propri dipendenti a partecipare e condividere l’evento. Sarà un momento di riflessione, di condivisione e per alcuni anche di sperimentazione delle spostamento in bici". Come ricordano gli organizzatori, le ricerche dimostrano che andare in bicicletta ogni giorno aiuta la salute in termini di prevenzione di molte malattie e di benessere psicologico e psicofisico. Senza dimenticare che andare in bici contribuisce a diminuire l’inquinamento.

Si ricorda che in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile, fino al 30 settembre, è possibile abbonarsi al BIKE SHARING usufruendo di una promozione che al costo di 5 euro mette a disposizione il servizio delle bici condivise per la durata di 4 mesi.