Vento forte, cavo elettrico cade nel fiume. Superlavoro per i vigili del fuoco

Vento molto forte ha sferzato il territorio. La Romagna risente degli effetti di una perturbazione atlantica pilotata da un intenso flusso di correnti nordoccidentali in quota che ha interessato le regioni centrali e l'arco alpino. Il Maestrale è soffiato intenso per tutta la giornata di mercoledì, con raffiche fino a 82 km/h, come quella registrata dalla stazione associata alla rete amatoriale di Emilia Romagna Meteo di Palareto, nel meldolese. A Forlì Aeroporto la velocità più intensa è stata di 70.8 km/h.

I vigili del fuoco, a causa delle forte raffiche, fin dalla mattinata sono intervenuti in circa 20-30 situazioni di maggior emergenza in tutto il territorio, dalla costa di Cesenatico fino alle città e alle colline, mentre altre decine di richieste sono in fase di gestione. Non si segnalano tuttavia delle situazioni di particolare rischio. In gran parte si tratta di tronchi e grossi rami caduti in strada o su linee elettriche. Nella zona del Parco Urbano, sulla passeggiata ciclo-pedonale 'Anzani' un albero caduto ha danneggiato una linea elettrica che attraversa il fiume Montone, fino a portarla quasi in acqua.

Giovedì si prevede un'attenuazione del vento, che soffierà debole dai quadranti sud-occidentali lungo i rilievi, con temporanei rinforzi su quelli orientali; deboli dai quadranti occidentali sulla pianura. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per nubi alte e di scarsa consistenza, mentre dal pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità a partire dai rilievi e in estensione al resto del territorio.

Venerdì, invece, il cielo sarà molto nuvoloso con deboli precipitazioni sul crinale appenninico, che potranno estendersi al settore centro-orientale dal pomeriggio. I venti saranno inizialmente deboli variabili in pianura, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali ed in rotazione da ovest in serata. Soffieranno inoltre deboli-moderati con ulteriori locali rinforzi da sud-ovest sui rilievi al mattino; in attenuazione dalla seconda parte della giornata.