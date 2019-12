Verde pubblico, al via un programma straordinario di potature: interesserà oltre 2400 alberi

Un intervento che interesserà oltre 2mila euro. Al via un piano straordinario di potature. Lo annuncia il sindaco Gian Luca Zattini, che entra nel dettaglio del provvedimento varato dalla Giunta: "Viste le esigenze straordinarie e improcrastinabili di manutenzione e pulizia del verde urbano, questa Amministrazione ha deliberato di attingere al fondo di riserva per dare corso a un primo ciclo di potature che riguarderà, nelle prossime settimane, ben 2.416 alberature". La somma stanziata è di 306mila euro: "266mila euro sono destinati a coprire le spese di gestione e pulizia dei viali alberati del forese e del centro storico, mentre i restanti 40mila verranno impiegati per ripulire e mettere in sicurezza l’area di viale Corridoni, dietro il plesso del Campus".

"I lavori più ‘consistenti’ interesseranno viale Bologna, viale Risorgimento, viale della Libertà, la via Lughese, viale Kennedy, via Fulcieri, via Buonarroti, via Mellini, via Zanchini, viale Gramsci e viale Corridoni - prosegue ancora il primo cittadino -. A questi importanti interventi vanno aggiunte le potature di contenimento in aree verdi e zone residenziali meno trafficate ma non per questo meno importanti. Questo ciclo di lavori straordinari al patrimonio arboreo del nostro Comune verrà effettuato nel rispetto della forma e della vigoria delle singole alberature ma con l’obiettivo di garantire, prima di tutto, la sicurezza dei nostri cittadini e la qualità del verde urbano". Pochi giorni fa è stato completato l'intervento dei bagolari in Corso della Repubblica, mentre in Piazzale Monte Grappaè stata completata la potatura della siepe e che ha portato al rinvenimento di un borsellino rubato ben dieci anni fa.