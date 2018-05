Cura del verde: nuove rotonde stradali adottate dalle imprese forlivesi

Nuove rotonde stradali adottate dalle imprese forlivesi. Il titolare della ditta Oema Fortinure, Marco Morelli, ha ricevuto il via libera dall'amministrazione comunale di Forlì per la valorizzazione e la manutenzione dell'aiuola verde della rotonda che collega le vie Bertini, Balzella e Solombrini. E' quanto stato stabilito dalla determina di lunedì. L'azienda provvederà direttamente, a propria cura e spese, alla valorizzazione e manutenzione dell’aiuola verde di proprietà comunale. La società Adjutor di Forlimpopoli di Claudio Carbonari si prenderà cura invece della rotonda di Vecchiazzano, zona ospedale, nell'incrocio tra le vie Forlanini e Bruschi.

Sono numerose le rotonde sponsorizzate in città, con le aziende impegnate a renderle più decorate e pulite. Per citarne alcune quelle di via Cervese, in zona Fiera, via Ravegnana, all'altezza del cimitero, e quella tra Corso Mazzini e viale Vittorio Veneto. Sono sempre di più, infatti, i soggetti privati, che, nell'intento di concorrere a migliorare gli aspetti estetico - territoriali, hanno chiesto spontaneamente di provvedere a loro cura e spese alla manutenzione e valorizzazione di alcune aree verdi di proprietà del Comune. A beneficiarne è senza alcun dubbio l'immagine della città.