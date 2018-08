Verde pubblico, la giunta approva il progetto per il servizio di gestione e cura

La giunta comunale riunitasi martedì scorso ha approvato il progetto per il servizio di gestione cura e coltivazione del verde del Comune di Forlì, redatto dal Servizio Ambiente e Protezione Civile di Forlì dal 2019 al 2022 per un importo massimo presunto di 7.326.345,08 euro. L'accordo, viene specificato nella delibera, "non vincola l'amministrazione Comunale alla integrale attuazione di tale programma, consentendole in modo flessibile di stipulare i successivi contratti discendenti in base alle risorse finanziarie che si renderanno effettivamente disponibili e sino alla concorrenza dell'importo massimo presunto". E' stato stabilito "di approvare la spesa derivante dal progetto relativo al primo appalto specifico discendente dall'accordo quadro in 5.600.000 euro ed il relativo quadro economico". L'approvazione del progetto, è stato evidenziato, "ha carattere di urgenza, in quanto il lungo iter procedurale della gara d'appalto può comportare per molti mesi l'assenza di un operatore che effettuati la manutenzione del verde con rischi per l'incolumità pubblica ed il decoro della città".