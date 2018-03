"Vernice Art Fair", a Silvio Zago e Fabio Frabetti il premio "Coinè per l’Arte"

Si è chiusa domenica con la consegna dei premi della 16esima edizione del concorso nazionale “Coinè per l’Arte”, l’edizione 2018 di “Vernice Art Fair”, mostra-mercato d’arte contemporanea che permette direttamente agli artisti, e alle associazioni culturali che li promuovono, di presentare le proprie creazioni al pubblico senza il tramite delle Gallerie d’arte. Una formula che continua a riscontrare il gradimento sia degli artisti stessi - quasi 500 quelli presenti alla rassegna – sia del pubblico. Da quello più preparato, a tanti giovani attratti dalle nuove tendenze delle arti visive in mostra a Forlì.

“Coinè per l’Arte”: tutti i premiati

A chiudere idealmente la manifestazione, domenica alle 18 si sono svolte le premiazioni del concorso “Coinè per l’Arte” che, visto l’elevato numero di iscritti e l’importante livello artistico, ha portato a selezionare ben 26 opere esposte nella hall d’ingresso dei padiglioni durante i tre giorni di “Vernice” e in lizza per l’assegnazione dei riconoscimenti consistenti in un montepremi complessivo di 5mila euro in buoni acquisto e la pubblicazione delle opere sul catalogo di Vernice Art Fair 2019. Il primo premio è stato assegnato ex aequo a Silvio Zago di Cavarzere in provincia di Venezia con l’opera Notturno e a Fabio Frabetti di San Giovanni in Persiceto (Bologna) con il suo One Way. Al secondo posto si è classificata invece Kristina Milakovic con l’opera Stavo sognando che nevicava. Assegnato, come da tradizione, anche il Premio della Stampa. A fregiarsene Jacopo Dalmastri Giugni di Livergnano di Pianoro con l’opera Ombre.

Assegnati alle scuole i riconoscimenti per il concorso “Buongiorno Europa”

Nella giornata di sabato, invece, si sono svolte le premiazioni del concorso “Buongiorno Europa” riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Forlì, Cesena, Cervia e Ravenna e organizzato dall’associazione culturale Menocchio in collaborazione con studio Graffio3, Centro Didattico Romagnolo e patrocinato dai Comuni degli istituti partecipanti e dall’Ufficio Scolastico Regionale. Un premio apertosi ormai a una dimensione internazionale. Coinvolti, infatti, istituti scolastici da Francia, Polonia, Germania e Serbia. La giuria, presieduta da Giovanni Grandu, assessore all’Istruzione del Comune di Cervia era formata anche da Alessandro Forni, presidente Associazione culturale Menocchio e dagli artisti Claudio Irmi, Giampiero Maldini e Luciano Medri.

Tra gli oltre 1000 lavori che sono stati esposti durante “Vernice Art Fair” sono state premiate diverse scuole medie ed elementari. Per le Secondarie primo posto es aequo per la scuola IC 5 “Mercuriali” Forlì - Premio Città di Cervia e la scuola Marinelli IC Rosetti Forlimpopoli - Premio Città di Forlì mentre al secondo posto si è piazzata la scuola “Viale della Resistenza” plesso San Carlo Cesena - Premio Guido Tedeschi. Per quanto riguarda le Primarie, primo posto ex aequo per la Martiri Fantini” di Cervia e la ”Giovanni Pascoli” di Cervia (Premio Agostini Nautica); al secondo la “Giovanni Pascoli” di San Vittore Cesena (Premio Menocchio) e al terzo la scuola p“Carducci” Cervia (Premio Graffio3). Premio speciale "Buongiorno Europa" alla scuola primaria Schillerschule Aalen (Germania); "Corniceria Forlivese" alla scuola "Isidora Sekulic" Pancevo - Serbia; "Centro Didattico Romagnolo" College Grand Air La Baule (Francia); "Cervia Volante": scuola primaria N.10 Jelenia Góra (Polonia).