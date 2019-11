Verso Natale, il Comune di Forlì cerca sponsor per il Capodanno in Piazza

Il Comune di Forlì cerca sponsor per il Capodanno in Piazza. L'amministrazione comunale, nell'ambito della programmazione culturale e turistica, e nel più ampio quadro degli eventi dedicati alle festività natalizie, intende promuovere in Piazza Saffi il tradizionale spettacolo di fine anno con eventi di livello nazionale che richiamino la più ampia partecipazione possibile di cittadini, con particolare riferimento ai giovani, al fine di favorire un significativo momento di aggregazione.

La Giunta ha già espresso parere favorevole alla proposta del Servizio Sviluppo Economico di realizzare una serie di eventi nel Centro

storico forlivese, dal primo novembre al 31 gennaio (albero di Natale, pista di pattinaggio, giostra per bambini, Mercatino di Natale in Piazza Saffi; spettacolo di luci dall’alto della Torre Civica, ed altri eventi nelle piazzette Misura e San Carlo). Approvato già il progetto esecutivo per l’appalto di fornitura e servizio di allestimento e assistenza tecnica per le luminarie natalizie.