Bidentina e alberi instabili: previsto un sopralluogo per chiarire i lavori da effettuare

Vertice in Prefettura martedì mattina per fare il punto sulla situazione della Provinciale 4 Bidentina tra Campigna e Passo della Calla, riaperta sabato mattina dopo alcune settimane di chiusura per neve ed alberi caduti. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Forlì-Cesena, del Comune di Santa Sofia, del Reparto Biodiversità di Pratovecchio dell’Arma dei Carabinieri e dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - Monte Falterona e Campigna di Pratovecchio. I rappresentanti hanno convenuto, informa in una nota la Prefettura, "di procedere ad un sopralluogo congiunto per verificare le azioni di prevenzione da effettuare per la realizzazione di un programma di interventi sulle alberature instabili. Le azioni concordate sono finalizzate a salvaguardare sia l’esigenza di mobilità della popolazione residente che il patrimonio ambientale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - Monte Falterona e Campigna".

