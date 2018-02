Il vescovo eletto Livio Corazza è tornato a Forlì per incontrare la Caritas

Un’altra giornata forlivese per monsignor Livio Corazza, vescovo eletto della diocesi di Forlì-Bertinoro, che giovedì è tornato in città per incontrare la Caritas diocesana. Accolto in via dei Mille dal direttore, Sauro Bandi, ha incontrato gli operatori e i giovani del servizio civile della Caritas diocesana e ha visitato i locali del centro di ascolto Buon Pastore, del centro diurno e della seconda accoglienza. Dopo il pranzo alla mensa del centro di ascolto, Corazza ha visitato in via Lunga l’Emporio della Solidarietà e l’adiacente Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, la mensa e i locali della prima accoglienza nella parrocchia di Santa Maria del Fiore e la Capanna di Betlemme a Borgo Sisa. Prima della visita alla Caritas Corazza ha incontrato monsignor Lino Pizzi in Vescovado, dove ha ricevuto anche il saluto del sindaco mercuriale, Davide Drei.